10 destaques de Velozes e Furiosos na Universal Orlando

Velozes e Furiosos em Orlando

Principal novidade da temporada 2018 do Universal Orlando Resort, a atração Fast & Furious – Supercharged (Velozes e Furiosos), está aberta desde o dia 23. Nesta quarta (2), no entanto, ocorre um grande evento de abertura para a mídia, com a presença anunciada de astros e estrelas dos filmes.

O Virgula acompanha tudo, direto de Orlando. Nós tivemos a oportunidade de conferir a atração na terça e destacamos alguns pontos que devem fazer de Velozes e Furiosos uma das atrações imperdíveis do parque, especialmente para os brasileiros, que idolatram a franquia e são um dos principais públicos do complexo de três parques.

Com uma bilheteria de mais de US$ 5 bilhões no mundo todo, Velozes e Furiosos é um fenômeno global.

Personagens como Dom, Letty, Hobbs, Tej, Roman e Mia formam a família Fast. Veja 10 motivos para se juntar à mania do “family forever”.

1. Os carros, lógico

No momento que você entra na atração, está bem no meio da ação, imerso no enredo. O cartão de visitas é famoso carro de Dom estacionado em frente à nova base de operações da família Fast.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

2. Você se sente parte da "família"

Família é como são chamados os personagens da franquia. Muitos dos carros que você vai ver são dos filmes Velozes e Furiosos. Apenas dois carros são réplicas.

Créditos: Divulgação

3. Acelerado, mas na medida

Você se sente como se tivesse entrado nos filmes, com muita ação, carros tunados e um enredo original. É uma atração suave, no entanto, funciona para quem prefere velocidade só de mentirinha. A criança e o vovô não são excluídos.

Créditos: Divulgação

4. Já vi esse filme

Você explora cenas conhecidas dos filmes, como a Sala de Guerra de alta tecnologia de Tej.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

5. Fila de espera

Enquanto você espera, já se diverte. Os visitantes podem selecionar um horário para ir na atração pelo aplicativo oficial do Universal Orlando ou nos quiosques próximos da entrada da atração e aproveitar outras experiências no parque até chegar a hora de entrar.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

6. O clima

Você vê objetos de cena autênticos, cenas icônicas, detalhes impressionantes e os veículos supertunados que participaram dos filmes.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

7. Muito tunning

Garagens repletas de carros tunados, projetados por Dennis McCarthy, o homem por trás dos veículos criados para os filmes. Você verá, ainda, um veículo inédito, criado com exclusividade para a atração – Letty’s Turbo Truck.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

8. Experts piram

Se você for fanático por carros, fique de olho nas modificações que somente um conhecedor poderia perceber.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

9. Música

A trilha sonora é contagiante. O ônibus que leva os visitantes é uma espécie de balada.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

10. Detalhes

Atenção aos detalhes, como a “sujeira” no galpão é pura arte.

Créditos: Divulgação/Universal Orlando

* O jornalista viaja a convite da Universal Orlando



Fonte: Vírgula UOL