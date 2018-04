10 coisas que as pessoas cegas ‘veem’ e você não imagina

Cegos são capazes de ver?

Leia maisLegalmente cego, artista cria GIFs hipnotizantes para mostrar …

Na maioria dos casos, o termo “cego” não significa que um indivíduo não possa ver nada. Eles podem ver, mas sua visão é muito ruim. Pessoas com problemas oculares e de saúde, como em alguns desdobramentos de doenças como glaucoma, catarata e diabetes.

Esta lista, no entanto, se concentra em pessoas que são totalmente cegas em um ou ambos os olhos.

Aqui estão 10 coisas as pessoas cegas ‘veem’:

10. Nada

O que você vê? ”Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas cegas está farta e cansada de responder. A resposta é “nada”. Não preto ou qualquer outra coisa, apenas nada. Explicar o conceito de não ver nada para alguém com visão intacta é como tentar explicar o conceito de cor a uma pessoa cega. Você descreve a cor para alguém cego desde o nascimento? Não. Do mesmo modo, as pessoas cegas não podem explicar “nada” a alguém que tenha uma visão intacta desde o nascimento. No entanto, existe um método para não ver nada. Primeiro, feche um olho. Em seguida, concentre-se em outra coisa com o outro olho. Certifique-se de se concentrar. Agora, neste momento, você não pode ver nada com o olho fechado, nem mesmo o preto que você verá quando você fechar os dois olhos. O nada que você está vendo com o olho fechado é o mesmo nada que as pessoas cegas veem.

9. Luz

Em 1923, Clyde Keeler, um estudante da Universidade de Harvard, descobriu que as pupilas de ratos cegos diminuíam de tamanho quando expostas à luz. Naquela época, já sabíamos que humanos e camundongos detectavam a luz com dois fotorreceptores (chamados fotorreceptores da retina) localizados dentro da retina. No entanto, no caso dos ratos, os fotorreceptores não deveriam estar ativos porque os ratos eram cegos. Keeler logo percebeu que humanos e camundongos tinham um terceiro fotorreceptor chamado de “células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis”. Ao contrário dos fotorreceptores da retina, que enviam informações sobre a luz para a parte de processamento de imagem do cérebro para criar o que chamamos de visão, eles enviam as informações para diferentes partes do cérebro, mas não contribuem para a visão. Em outro estudo, um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal experimentou três pessoas cegas. A equipe, liderada por Gilles Vandewalle, manteve os sujeitos em uma sala e alternou entre ligar e desligar uma luz. Em seguida, os pesquisadores perguntaram aos participantes se a luz estava acesa ou apagada. Eles descobriram que os cegos davam a resposta correta na maior parte do tempo. Houve uma ressalva, no entanto. Seus cérebros tinham que estar em um estado de uso ativo ou poderiam não ser capazes de detectar a mudança na iluminação.

Pesquisa com expressões faciais

8. Expressões faciais

Os humanos geralmente experimentam contágio emocional. Este é um fenômeno em que alguém reage às expressões faciais ou ao comportamento de outra pessoa – por exemplo, alguém sorrindo porque alguém sorriu ou bocejou porque alguém bocejou. As pessoas cegas também sentem isso. Eles podem não ver você muito bem, mas eles podem detectar sua expressão facial e responder de acordo. Sabemos disso a partir dos resultados de um estudo de Marco Tamietto, pesquisador da Universidade de Tilburg, na Holanda. Tamietto experimentou duas pessoas cegas, cada uma ficando cega de um olho depois de sofrer danos no córtex visual. O córtex visual é a parte do cérebro que processa a informação visual dos olhos. É tão importante para a visão que o dano a ele sozinho, sem qualquer dano aos olhos, é suficiente para causar cegueira. Tamietto mostrou aos sujeitos fotos de pessoas sorridentes ou carrancudas, alternando entre os olhos que servem ao bom e ao danificado córtex visual. Ele observou que eram mais rápidos em reagir às imagens expostas aos olhos que servem ao córtex visual danificado do que aos olhos que servem ao córtex visual não danificado. Então não se surpreenda se você sorrir para uma pessoa cega e ele sorrir de volta.

Cegos já relataram visões na experiência de quase morte

7. Tudo (durante a experiência de quase-morte

Nosso conhecimento da experiência de quase-morte vem de pessoas que se encontrara à beira da morte. Alguns dizem que viram-se caminhando por um túnel escuro em direção a uma luz, enquanto outros afirmam se encontrar com pessoas conhecidas ou não. Uma terceira categoria de pessoas relatou estar fora de seus corpos e até mesmo viu e as pessoas ao seu redor no mundo dos vivos. Para provar que eles não estavam apenas blefando, alguns descreveram o que aconteceu enquanto eles supostamente estavam inconscientes e morrendo. Algumas pessoas cegas se enquadram nessa terceira categoria. Muitos até relataram recuperar sua visão durante a experiência em que sentiram deixar seus corpos. Na década de 1990, o Dr. Kenneth Ring, professor de psicologia da Universidade de Connecticut, conduziu pesquisas sobre relatos de pessoas cegas recuperando a visão durante a experiência de quase morte. Quinze dos seus 21 estudos de caso – todos cegos – relataram recuperar a visão durante uma experiência. Três disseram que não viram nada e os últimos três não sabiam se viam alguma coisa. Um homem relatou encontrar-se em uma biblioteca cheia de bilhões de livros e vê-los claramente. Vicki Umipeg, outra paciente que acabou em cirurgia depois de um acidente de carro, relatou ter visto a si mesma e ao médico a operando e depois que ela deixou o corpo. Então ela passou por um túnel e encontrou algumas pessoas feitas de luz. Ela tinha 22 anos naquela época e era cega desde a infância.

Pesadelos são mais recorrentes em cegos

6. Pesadelos

Os pesadelos são o resultado do estresse e das emoções que sentimos enquanto estamos acordados. Graças à pesquisa conduzida pelo Centro Dinamarquês de Medicina do Sono, sabemos agora que as pessoas nascidas cegas são quatro vezes mais propensas à experiência de pesadelos do que a média das pessoas, porque elas experimentam mais estresse e emoções enquanto estão acordadas. A pesquisa envolveu a análise dos sonhos de 50 pessoas. Vinte e cinco eram cegos e 25 podiam ver perfeitamente bem. Onze dos cegos nasceram cegos, enquanto os 14 restantes ficaram cegos durante suas vidas. De acordo com os resultados do estudo, pessoas que nasceram cegas tiveram pesadelos 25% do tempo. No entanto, pesadelos ocorreram apenas 7% do tempo para pessoas que ficaram cegas durante sua vida e 6% para pessoas que podiam ver. A pesquisa também revelou as disparidades entre os sonhos das pessoas nos três grupos. Primeiro, a maioria das pessoas cegas – quer tenham nascido cegas ou tenham ficado cegas durante a vida – muitas vezes sonhavam em situações sociais difíceis e acidentes de carro. No entanto, as pessoas nascidas cegas não tinham sonhos que envolviam ver nada com os olhos. A maioria de seus sonhos se relaciona com outros sentidos como som, paladar, olfato e tato. Para comparação, as pessoas que ainda podiam ver tinham sonhos nos quais viam. As pessoas que ficaram cegas durante suas vidas também tinham sonhos onde podiam ver, mas eles diminuíam com o tempo.

Cegos detestam ainda mais anúncios pop-up

5. Anúncios pop-up

Como qualquer outro usuário da Internet, você deve saber sobre a existência de anúncios on-line. Os anúncios on-line são apresentados em várias formas, mas os mais perturbadores e irritantes são os anúncios pop-up. Você sabe, aqueles anúncios que aparecem de repente na tela e destroem o que antes era uma boa experiência de navegação. O primeiro código de anúncio pop-up foi escrito por Ethan Zuckerman há mais de 20 anos. Zuckerman já pediu desculpas por escrever o código do anúncio, que ele chama de “pecado original da Internet”. No entanto, não sabemos se as pessoas com deficiência visual aceitarão seu pedido de desculpas porque esses anúncios se tornaram um pesadelo. Para os deficientes visuais, um anúncio pop-up é um terror. Ele aparece sem ser anunciado, atrasa qualquer atividade que esteja em andamento e continua a ser um incômodo até ser eliminado. Na maioria das vezes, as pessoas cegas podem perder cinco minutos antes de perceberem o que está acontecendo. Isso ocorre porque pessoas totalmente cegas acessam a Internet com leitores de tela que recitam o conteúdo da página para eles. Seja qual for o problema que eles experimentam com anúncios pop-up se torna pior quando o anúncio não tem um botão fechar. Existem os bloqueadores de anúncios, mas alguns sites não permitem isso porque precisam exibir anúncios para ganhar dinheiro. Os programadores de anúncios pop-up também desenvolveram métodos de contornar o bloqueador de anúncios para mostrar os pop-ups de qualquer maneira.

4. Movimento

Aos 29 anos, Milena Channing sofreu um derrame devastador que a deixou cega. Ela pensou que tinha perdido a visão para sempre até perceber que podia ver a água em movimento ao banhar sua filha. Ela informou seu médico, que achava que ela estava apenas alucinando. Ele disse a ela: “Você é cego e é isso!” Channing não aceitou a palavra de seu médico. Com o tempo, ela percebeu que podia ver a chuva caindo, o vapor deixando sua xícara de café quente e o rabo de cavalo balançando de sua filha. No entanto, ela não podia ver sua filha, a xícara de café ou qualquer outra coisa. Mais tarde, os médicos informaram a Channing que ela estava experimentando o “fenômeno de Riddoch”, que faz com que pessoas cegas vejam apenas objetos em movimento. Isso foi possível porque o derrame não prejudicou a parte do cérebro de Channing responsável pelo processamento de objetos em movimento. Channing logo percebeu que sua “visão” melhorou sempre que ela estava se movendo. Então ela comprou uma cadeira de balanço.

3. Alucinações visuais

Pessoas cegas experimentam a Síndrome de Charles Bonnet, que é apenas outro nome para alucinações visuais. Eles são quase como alucinações regulares, exceto que as pessoas cegas estão conscientes ou, eventualmente, aprendem que as coisas que veem não estão lá. Esta condição é comum entre pessoas que perderam a visão e continuam por até um ano e meio antes de cessarem. No entanto, algumas pessoas experimentam por até cinco anos depois de ficarem cegas. Um homem de 69 anos começou a sofrer da síndrome seis meses depois de perder a visão. Ele relatou ter visto formas anormais, pessoas e animais, incluindo uma aranha que ele até tentou matar. Ele também relatou ver pessoas que ele conhecia sentadas ao lado dele. A causa da síndrome permanece um mistério, mas os pesquisadores acreditam que isso pode resultar do cérebro tentando compensar a perda de visão. Esta teoria é apoiada por um experimento no qual 13 pessoas foram vendadas para imitar o efeito da cegueira por cinco dias. Dez participantes experimentaram alucinações visuais após apenas um dia.

Cores

2. Cores

Embora as pessoas nascidas cegas não vejam nada, as pessoas que ficaram cegas depois de ver por algum tempo podem ver outras coisas como a cor. Um deles é Damon Rose, um jornalista da BBC que ficou cego depois de uma cirurgia que sofreu quando criança, há mais de 31 anos. Hoje em dia, ele vê cor, muita cor. De fato, ele vê tanta cor que é uma distração para ele. Em um artigo escrito para a BBC, Rose relatou que as cores piscam como luzes e vêm em diferentes formas. Eles também mudam rapidamente. Às vezes, uma cor até tem outra cor como plano de fundo. Curiosamente, Rose diz que a única coisa que ele nunca vê é a escuridão. E essa é a única coisa que ele mais sente falta.

Alguns cegos veem tudo

1. Tudo

Algumas pessoas cegas aprenderam a usar a ecolocalização para se orientar. Ou seja, eles produzem um som e esperam que ele salte obstáculos e ecoe de volta para eles. Com o eco de retorno, eles podem detectar o tamanho e a localização dos obstáculos e evitá-los com cuidado. Esse é o mesmo método usado pelos morcegos e golfinhos para se orientar. Há um problema, no entanto. Ao contrário dos morcegos que usam a ecolocalização para detectar pequenos insetos, os seres humanos exigem que o objeto tenha pelo menos o tamanho de um copo de vidro. Daniel Kish é uma pessoa cega que aprendeu a “ver” com a ecolocalização. Quando criança, ele sofria de retinoblastomas bilaterais, um tipo de câncer que afetava a retina. O câncer não podia ser eliminado sem destruir os olhos, então ele perdeu os dois olhos antes de completar 13 meses. Aos dois anos, Ben Underwood também perdeu os olhos para os retinoblastomas bilaterais. Ele desenvolveu de forma independente a capacidade de usar a ecolocalização para substituir sua visão. Ben era tão bom que podia andar, andar de bicicleta, andar de skate e jogar sem usar um cão-guia, bengala ou até mesmo as mãos. Era quase como se ele não fosse cego. No entanto, ele morreu em 2009 depois que o câncer voltou.

Fonte: Vírgula UOL