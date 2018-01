10 artistas da nova música que você vai ouvir pela primeira vez em 2018

O começo de ano é sempre uma época em que os críticos musicais e plataformas de música fazem suas apostas sobre o que vai surgir e as tendências que estão ganhando força.

Enquanto alguns simplesmente desaparecem, outros se tornam estrelas, caso de Pabllo Vittar, Liniker, Rico Dalasam, Ava Rocha. Evidentemente que Pablo em um nível muito acima, já dentro do mainstream internacional.

A música brasileira é imensa. No próximo Grammy mundial, que ocorre no dia 28 deste mês, por exemplo, há um concorrente que tem passado batido da mídia tradicional, o Trio Brasileiro, o seu choro reinventado, em aproximação com o jazz da clarinetista israelense Anat Cohen, é a pura essência da música BR, uma potência infinita de mutações.

Rap, R&B, vaporwave, rock também estão na lista.

1. Raffa Moreira

Divulgação Raffa Moreira

Em abril do ano passado, reportagem de Beatriz Moura para a Vice “Eles amam o Thug, mas desprezam o Raffa Moreira – Noisey” elevou o rapaz a astro do trap, variação do rap do sul dos Estados Unidos que dominando a estética e as temáticas do hip hop mundial. Mais tarde a matéria foi traduzida para a versão em inglês do site o nome do cara passou a ser espalhado internacionalmente.

Artista e empresário, Raffa tem uma marca de roupa, a FERNVNDX Clothing. Sua estileira é a melhor propaganda que ele poderia fazer para hypar os panos e aumentar seu cachê até o preço correto. Se alguém merece ser milionário é este “menino” de 29 anos, de Guarulhos.

Com consciência racial e língua afiada, Raffa não é um artista passível de ser assimilado e “domesticado” pelo pop, mas ele é a nova cara do jovem e uma reencarnação ainda mais potente da ostentação.

2. Bivolt

Divulgação Bivolt

Aqueles que há uns anos estavam “enjoados” do crescente empoderamento feminino – ou seja, os machistas – tiveram que passar 2017 pianinho e em 2018 não vai ser diferente. Barbara Bivolt é um talento do novo rap, ao lado de nomes como Drik Barbosa e Souto MC.

3. Ayrton Montarroyos

Lucas Silvestre Ayrton Montarroyos

Finalista do The Voice em 2015, ele não ficou com o prêmio de R$ 500 mil. Pior para o The Voice e melhor para a música brasileira porque este rapaz de Recife arrasa com referências e densidade que pouco se vê na música hoje. Não apenas na brasileira, mas mundial, já que a música nacional é uma das mais elaboradas e sofisticadas do mundo.

4. Trio Brasileiro

Divulgação Trio Brasileiro

Concorrem ao Grammy mundial este mês. Apenas a indicação já é um feito histórico para estes músicos virtuosos e inventivos.

5. Geo

Divulgação Geo

A santista se junta ao time que está trazendo timbres elegantes e futuristas para o nosso pop.

6. Phillip Nutt

Divulgação Phillip Nutt

Talvez você já tenha ouvido Phillip, mas em 2017 ele fez um aceno ao pop que o colocou como referência. Beats e timbres malandros para namorar em uma estação espacial.

7. niLL

David Santos Nill

Que estileira tem esse cara de Jundiaí. O disco que fez para a mãe, Regina, marcou o nome de niLL como um dos pontos altos de 2017. A questão é que com suas referências de vapor wave e de japonismo, ele manja muito mais de tendências que seu amigo hipster jacu. Cheque mate, parceiro.

Não diga que niLL é mano e nem que é rapper, diga que ele é futuro. Ou melhor, diga que ele é o Naruto brasileiro.

8. My Magical Glowing Lens

Hannah Carvalho My Magical Glowing Lens

O rock morreu? Não enquanto estiver viva Gabriela Deptulski, a guitarrista fantástica e líder do My Magical Glowing Lens. Maior capixaba viva.

9. Supervão

Divulgação Supervão

O Popload, do Lúcio Ribeiro, apontou os gaúchos como maior destaque de 2017. Efeito provocado pelos goianos da Boogarins, que por sinal estão a caminho da Meca indie, o Coachella. A onda da nova psicodelia bateu no Rio Grande do Sul.

10. Caio Prado

Gabriel Wickbold Caio Prado

Talvez você tenha moscado e não ouvido em 2017. O Mauro Ferreira, do G1, apostou forte no rapaz como nome que vai despontar este ano. Caio lança álbum este mês e tem como madrinha a deusa Elza Soares.

Fonte: Vírgula UOL